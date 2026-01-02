Haberler
Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 2026 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet hangi illere çıktı?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:48
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ardından Türkiye'nin gündemine oturan soru yanıt buluyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği talihlinin hangi ilde satılan biletle kazandığı netleşti. 2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçlarıyla birlikte büyük ödülün sahibi ve ikramiyenin çıktığı şehir büyük merak konusu oldu. Peki, büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile?