Haberler
Fotohaber
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? 2026 Milli Piyango hangi bilete çıktı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:30
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? 2026 Milli Piyango hangi bilete çıktı, ne kadar?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ardından Türkiye'nin gündemine oturan soru yanıt buluyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği talihlinin hangi ilde satılan biletle kazandığı netleşti. 2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçlarıyla birlikte büyük ödülün sahibi ve ikramiyenin çıktığı şehir büyük merak konusu oldu. Peki, büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile?