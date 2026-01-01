Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi tamamlandı, milyonların hayalini süsleyen 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Vatandaşlar, büyük ödülün kime çıktığını ve hangi ile gittiğini araştırırken, çekiliş sonuçları sonrası açıklanan bilgiler dikkat çekti. İşte Milli Piyango büyük ikramiyenin kazananına dair merak edilen tüm detaylar…