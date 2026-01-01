Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:58

Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ardından Türkiye'nin gündemine oturan soru yanıt buluyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği talihlinin hangi ilde satılan biletle kazandığı netleşti. 2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçlarıyla birlikte büyük ödülün sahibi ve ikramiyenin çıktığı şehir büyük merak konusu oldu. Peki, büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile?

  • ABONE OL
Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi tamamlandı, milyonların hayalini süsleyen 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Vatandaşlar, büyük ödülün kime çıktığını ve hangi ile gittiğini araştırırken, çekiliş sonuçları sonrası açıklanan bilgiler dikkat çekti. İşte Milli Piyango büyük ikramiyenin kazananına dair merak edilen tüm detaylar…

Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2026 çekilişi 800 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2026 yılında sahibini buldu. İşte, kazanan bilet ve sahibi hakkında bilgiler:

Kazandıran numaralar 3-0-3-1-3-8-5 oldu. Büyük ikramiye üç çeyrek bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

İşte talihliye ait bilgiler:

Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

2026 MİLLİ PİYANGO NEREYE ÇIKTI?

Büyük ikramiyenin tamamı dağıtıldı. Üç çeyrek bilete çıkan ikramiyeyi kazananlar:

  • İstanbul/Esenyurt,
  • İstanbul/Ümraniye,
  • Konya/Akşehir
Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2023 yılında - 3550054

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

Milli Piyango kime çıktı, hangi ile? İşte, 2026 Milli Piyango 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi!