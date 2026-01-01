Milli Piyango sonuçları açıklandı! 2026 MP bilet sorgulama ekranıyla büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar

Milli Piyango Sonuçları ve Bilet Sorgulama 2026

Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Çekiliş sonucu için sorgulama ekranındaki ilgili kutucuğa biletinizdeki numaraları girin ve "SORGULA" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi kategorilerinden birini isabet ettirmeniz halinde kazandığınız miktarı görebileceksiniz.

Milli Piyango Büyük İkramiye Kazananlar Hangi Şehirlerden Çıktı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da noter huzurunda başladı ve 23:15'te yapılan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişiyle tamamlandı.

Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı. İkramiye; İstanbul / Esenyurt, İstanbul / Ümraniye ve Konya / Akşehir'e gitti.