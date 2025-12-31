Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesi açıklandı! 2026 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

İkramiyeler Nasıl ve Nereden Alınacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonucu kazanacakları büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyelerini nereden temin edeceklerini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre;
-25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler
25.000 TL ve altındaki ikramiye tutarları, Milli Piyango bayileri aracılığıyla tahsil edilebilmektedir.
-25.000,01 TL – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler
25.000,01 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki 81 ilde ve KKTC Girne'de bulunan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır. Bankadan ödeme alınabilmesi için, kazanan bilete ait "ikramiye bileti"nin herhangi bir Milli Piyango bayisinden temin edilmesi ve banka şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir. İkramiye ödemelerinde esas belge biletin aslının kendisidir; yalnızca ikramiye bileti ile ödeme yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanan biletlerde ise, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için bilet üzerinde yer alan tüm çekilişlerin tamamlanmış olması şarttır.
-500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler
500.000,01 TL'nin üzerindeki ikramiyeler yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi tarafından ödenmektedir. Söz konusu şube, iş günlerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu tutardaki ikramiyeler için bayilerden ayrıca "ikramiye bileti" alınmasına gerek bulunmamaktadır.