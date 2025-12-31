Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesi açıklandı! 2026 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Yeni yıla saatler kala gözler Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Saat 18.30'da start alan çekilişte büyük ikramiye için geri sayım sürüyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için toplar 23.15'te dönmeye başlayacak ve kritik çekilişin sonuçları yeni yıla dakikalar kala açıklanacak. Biletindeki rakamları kontrol etmek isteyenler sabah.com.tr'de yer alan Milli Piyango sorgulama 2026 ekranından bilet numaralarını girerek ikramiye durumunu anında öğrenebilecek. İşte şuana kadar Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı;

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2026

18:30'da başlayan yılbaşı özel çekilişinde heyecan devam ediyor. 1.600 TL, 2.400 TL, 5.000 TL, 8.000 TL, 12.000 TL ve 30.000 TL kazanan şanslı rakamlar şöyle;