Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:04

Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesi açıklandı! 2026 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 18:30'da başlayan çekilişte büyük ikramiye için geri sayım sürüyor. Saat 23:15'te başlaması beklenen büyük ikramiye çekilişinde kazanan rakamlar yılbaşından hemen önce ilan edilecek. Sabah.com.tr'de yer alan Milli Piyango sorgulama 2026 ekranı üzerinden biletinize ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilir, sıralı tam listeden şanslı rakamları öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama…

Yeni yıla saatler kala gözler Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Saat 18.30'da start alan çekilişte büyük ikramiye için geri sayım sürüyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için toplar 23.15'te dönmeye başlayacak ve kritik çekilişin sonuçları yeni yıla dakikalar kala açıklanacak. Biletindeki rakamları kontrol etmek isteyenler sabah.com.tr'de yer alan Milli Piyango sorgulama 2026 ekranından bilet numaralarını girerek ikramiye durumunu anında öğrenebilecek. İşte şuana kadar Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı;

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2026

18:30'da başlayan yılbaşı özel çekilişinde heyecan devam ediyor. 1.600 TL, 2.400 TL, 5.000 TL, 8.000 TL, 12.000 TL ve 30.000 TL kazanan şanslı rakamlar şöyle;

80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0609978

6531722

8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0897182

2565697

2713903

3175934

3917333

4030610

4553504

5101579

5529466

7986128

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0011091

0021412

0962825

0970717

1625835

1692382

2852997

3099447

3125504

3202344
3391903

3489433

4587966

6343371

7173947

7679013

7925052

8123005

8191378

9302150

Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar

07

11

12

36

45

48

91

Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar

023

102

176

267

359

375

386

395

419

430

501

506

537

580

592

682

703

774

890

913

Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0395

0953

1007

1054

1216

1438

1601

1845

1881

2296

2547
3011
3035
3199
3286
3300
3369
3396
3404
3774
3949
4085
4593
4618
4848
5066
5338
6477
6751
7219
7420
7424
7819
7834
7960
8653
9037
9241
9553
9753
Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00623

01104

02313

05348

07528

07830

08485

13480

13661

14884

16307
17339
17520
18465
19981
23114
27549
30564
31326
37905
38527
40006
40925
42155
45600
46534
49789
50431
50486
52869
56207
56792
56976
57189
58474
58950
59296
59696
60967
61691
61963
64039
64858
67011
71341
71631
77467
78616
79715
82222
82776
82884
83528
84020
84888
94455
96786
97164
98301
98768
Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

016319

041341

043938

049294

052138

058901

087342

107048

134396

161402

161439

171434

188464

208966

213433

220697

238771

245091

249001

257503

290977

297502

303314

320444

344243

362468

369389

389152

391596

393768

396058

400180

401284

406063

410437

416006

419187

439379

464205

470169

483105

487964

504171

559330

567416

572636

580386

590881

642870

660931

711632

719778

734600

737153

742005

753256

754576

756245

762996

798783

803308

803583

805458

806993

809887

812629

818688

821549

843269

850589

870655

898914

901170

914685

943874

960784

963437

967761

979076

984180

30.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0013525

0065932

0125623

0170946

0241331

0466471

0762354

0812603

0832010

0876967
0886496

0890414

0909840

0913248

0975319

1022395

1074545

1095808

1221000

1417038
1463299

1561801

1593258

1615544

1631171

1672837

1698677

1801780

1978019

2096139
2124092

2207331

2244359

2290659

2310957

2540464

2557351

2565641

2570166

2674808
2706557

2861773

2944834

3059245

3179737

3181807

3288062

3293112

3448901

3724521
3753688

3775744

3827075

3827673

3881161

3907734

3913136

3941947

3999675

4002064
4100352

4227031

4257484

4331758

4343577

4346644

4357602

4512656

4571113

4621902
4683082

4807858

4948184

4975978

4981579

4989206

4999637

5043091

5141512

5185026
5216126

5216859

5269782

5396190

5404383

5409552

5504570

5541660

5623673

5666750
5762603

5781379

5853822

5949345

6068984

6091256

6145147

6352977

6395580

6432918
6468649

6499274

6513361

6554650

6576892

6579914

6653551

6737651

6749006

6769448
6938626

6952176

6968732

7019242

7068470

7197020

7197390

7207651

7233062

7375160
7615761

7620853

7643502

7655076

7691675

7703712

7721223

7727853

7742278

7752062
7775081

7928623

7948413

7969409

8107285

8212301

8282108

8351702

8439256

8490485
8514671

8552581

8663248

8708738

8752552

8758808

8785347

9012975

9014688

9034875
9047658

9064242

9122918

9202727

9240579

9286014

9308048

9320586

9364501

9429728
9437247

9548663

9711584

9757270

9845798

9878151

9886010

9912539

9984400

9990185

60.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0376326

0416447

0551679

0637285

0661640

0781786

0794742

0905108

0917649

1140508
1176538

1267315

1272929

1289522

1536112

1556087

1596956

1763679

2007251

2026740
2041050

2106083

2171611

2203309

2691815

2738719

3227264

3228544

3232578

3501110
3594869

3610259

3611578

3649857

3682693

3755991

3869940

3934750

3950250

4049252
4212741

4416568

4689328

4907242

4933271

5167797

5219759

5346083

5481115

5518110
5612327

5766626

5833520

5868816

5898175

5978940

5997623

6003640

6018481

6057672
6067636

6224443

6504730

6509161

6557856

6637332

6877766

6962114

7012670

7342906
7404419

7497078

7697322

7727902

7782687

8017797

8087242

8193456

8202185

8248334
8273464

8318757

8405392

8533485

8616011

8759330

8837273

8840928

8908238

8934842
9100935

9345751

9377701

9423567

9467694

9759590

9776235

9802925

9871050

9971604

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0162847

0205778

0266630

0412867

0744181

0804139

0962914

1011558

1028983

1071735
1141898

1280091

1480170

1486822

1605255

1692581

1708765

1713466

1866108

2065679
2083571

2191894

2205977

2252236

2367072

2496774

2630145

2646298

2719672

2977878
3101398

3255784

3432280

3589695

3628898

3684035

3703982

3741335

3779310

3804603
3848358

3879977

3982667

4119228

4153879

4234236

4342321

4485453

4935347

4941872
5400714

5480232

5711216

6206456

6466972

6630953

6865268

7096210

7281748

7301246
7373769

7607119

7781573

7788252

7879903

8071972

8494816

8553211

8614549

8966511
9231865

9268199

9278752

9449083

9600715

9724640

9734512

9740637

9879929

9986665

1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0039163

0784517

0991786

1523952

2047090

2144414

2196618

2219938

2582860

2725535
3175322

3992619

4001198

4079278

4335796

4457922

5212440

5445312

5586830

5604841
7718960

8097447

8511041

8718424

8861321

9043433

9306404

9507558

9794617

9976086

Milli Piyango Sonuçları ve Bilet Sorgulama 2026

Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Çekiliş tamamlandığında aşağıdaki linkte yer alan ilgili kutucuğa biletinizdeki numaraları girin ve "SORGULA" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi kategorilerinden birini isabet ettirmeniz halinde kazandığınız miktarı görebileceksiniz.

Milli Piyango Büyük İkramiye Kazananlar Ne Zaman Belli Olacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da noter huzurunda başladı.

23:15'te yapılacak olan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.

Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilete Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.

Amorti Ne Kadar?

Biletin son rakamı amorti rakamı olarak adlandırılır. Çekilen 2 adet amorti rakamından biri biletinizin son hanesinde yer alıyorsa bilet ücretini geri alabilirsiniz.
Amorti isabet eden;
- Çeyrek bilet ise 200 TL,
- Yarım bilet ise 400 TL,
- Tam bilet ise 800 TL iade alabilirsiniz.

Milli Piyango'da En Çok Çıkan Rakamlar

Çekiliş için nefesler tutulurken bilet alan pek çok kişi geçen yıllara ilişkin istatistikleri inceliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan numaralar çekiliş öncesi merak ediliyor. İşte geçtiğimiz yıllarda en çok ikramiye isabet eden rakamlar ve tekrar etme sıklıkları;

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

Bu verilerden hareketle en çok rastlanan rakamın 2 olduğu söylenebilir. Ancak çekilişlerin rastlantısal bir sistemde gerçekleştirildiği ve her rakamın çıkma olasılığının matematiksel olarak eşit olduğu unutulmamalıdır.

İkramiyeler Nasıl ve Nereden Alınacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonucu kazanacakları büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyelerini nereden temin edeceklerini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre;

-25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

25.000 TL ve altındaki ikramiye tutarları, Milli Piyango bayileri aracılığıyla tahsil edilebilmektedir.

-25.000,01 TL – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler

25.000,01 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki 81 ilde ve KKTC Girne'de bulunan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır. Bankadan ödeme alınabilmesi için, kazanan bilete ait "ikramiye bileti"nin herhangi bir Milli Piyango bayisinden temin edilmesi ve banka şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir. İkramiye ödemelerinde esas belge biletin aslının kendisidir; yalnızca ikramiye bileti ile ödeme yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanan biletlerde ise, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için bilet üzerinde yer alan tüm çekilişlerin tamamlanmış olması şarttır.

-500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

500.000,01 TL'nin üzerindeki ikramiyeler yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi tarafından ödenmektedir. Söz konusu şube, iş günlerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu tutardaki ikramiyeler için bayilerden ayrıca "ikramiye bileti" alınmasına gerek bulunmamaktadır.

800.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 800.000 TL'dir.

800.000.000 TL ikramiye kazanan numara