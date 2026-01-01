Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklandı! 2026 Milli Piyango bilet sorgulama ve büyük ikramiye çıkan numaralar

Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilete Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.