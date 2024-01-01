MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: 2024 Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste açıklandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş dün gece sona erdi. 18:30'dan 23:15'e kadar devam eden tarihi çekiliş 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleriyle son buldu. Şimdi ise milyonlarca kişi Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletlerini kontrol etmeye başladı. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste kazandıran numaralar listesi sabah.com.tr'de yayınlandı.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango'nun 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyesi bu sene tam bilete isabet etti. Yeni yıla dakikalar kala belli olan şanslı numaraların ardından Milli Piyango sonuçları 2024 gündemdeki en önemli konuların başında yer aldı.

İşte, kazandıran numaralar;