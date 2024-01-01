MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: 2024 Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste açıklandı

Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:09
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar günü noter huzurunda gerçekleşti. 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet ederken, milyonlarca bilet sahibinin Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste ise sabah.com.tr'de yayınlandı. Milli Piyango sorgulama 2024 ile biletinizi saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz. İşte, MPİ Milli Piyango hızlı bilet sorgulama sayfası