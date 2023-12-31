Giriş Tarihi: 31.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
01:00
Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama! Milli Piyango sorgulama 2024 ve yılbaşı çekilişi tam sıralı liste Sabah'ta olacak
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta saat 18:30'da noter huzurunda başlayacak. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango sonuçları ise bu yıl da sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango sorgulama 2024 ile biletinizdeki numarayı yazıp saniyeler içerisinde ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir ya da sıralı tam listeye göz atabilirsiniz. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hızlı bilet sorgulama ve MPİ sonuçları sayfası ile merak edilen tüm ayrıntılar…