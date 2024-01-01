Milli Piyango yılbaşı 2024 son 2,3,4,5,6 rakamı bilene ne kadar veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2,3,4,5,6 rakamına verilecek ikramiye tutarı belli oldu!

Milli Piyango'nun 2024 yılı çekilişi, ülkemizdeki binlerce kişiyi büyük heyecan içinde buluşturdu. Devasa ikramiye ve çeşitli ödüllerin dağıtıldığı bu an, milyonların umutla beklediği bir gün haline geldi. İşte, bu çekilişte dikkat çeken detaylar ve kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte, şansın yüzleri güldüreceği Milli Piyango son 2, 3, 4,5,6 rakamına verilecek ikramiye tutarı...