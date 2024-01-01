Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:00
Milli Piyango yılbaşı 2024 son 2,3,4,5,6 rakamı bilene ne kadar veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2,3,4,5,6 rakamına verilecek ikramiye tutarı belli oldu!
Türkiye'nin en büyük şans oyunlarından biri olan Milli Piyango, 2024 yılı çekilişiyle milyonları heyecanlandırdı. 400 milyon TL değerinde büyük ikramiye ile toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık tutar dağıtıldı. Büyük ikramiye kazanan numaraların açıklanmasıyla, büyük ikramiyede 2,3,4 rakamı bilen ne kadar alacak merak ediliyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı 2024 son 2,3,4,5,6 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, Milli Piyango 2, 3, 4,5,6 rakamına verilecek ikramiye tutarı...