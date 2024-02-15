Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:49
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu!
Öğrenciler dikkat! "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" tartışması son dakika yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tatil süresi kısaltıp okul süresini uzatan çalışma için harekete geçti. İkinci dönem mesaisi 5 Şubat'ta başlarken 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ara ara tatil için MEB'den nihai karar geldi. Ara tatil uygulaması devam edecek. Bakanlık yaz tatili süresinde plan değişikliğine gidiyor. Peki, okullarda yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak?