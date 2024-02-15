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Haberler Fotohaber Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:49

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu!

Öğrenciler dikkat! "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" tartışması son dakika yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tatil süresi kısaltıp okul süresini uzatan çalışma için harekete geçti. İkinci dönem mesaisi 5 Şubat'ta başlarken 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ara ara tatil için MEB'den nihai karar geldi. Ara tatil uygulaması devam edecek. Bakanlık yaz tatili süresinde plan değişikliğine gidiyor. Peki, okullarda yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

Okullarda yaz tatili uygulaması değişiyor. MEB, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. Öte yandan 180 olan eğitim iş günü süresi uzatılacak. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. Peki, tatil süresi kısalıyor mu? Yaz tatil süresi kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açmıştı. Ara tatil değerlendirme anketi ile "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt aranmıştı.

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik detaylara SABAH ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

EĞİTİM İŞ GÜNÜ UZATILACAK!

Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması çalışmaları için düğmeye basıldı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor

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