Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB’in kararı belli oldu!

ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açmıştı. Ara tatil değerlendirme anketi ile "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt aranmıştı.