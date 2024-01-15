Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
14:56
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?
Okullarda karne heyecanı başladı. e-okul notları ile karne notu hesaplamaları yapan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler cuma günü sömestr tatiline girecek. Okulların kapanmasına sayılı günler kala not ve devamsızlık bilgisini öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri 1. dönem karne notları için gözlerini e-okula çevirdi. MEB VBS karne notu 70.00-85.00 üzeri olanlar belge almaya hak kazanacak. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?