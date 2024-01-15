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Haberler Fotohaber Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 14:56

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

Okullarda karne heyecanı başladı. e-okul notları ile karne notu hesaplamaları yapan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler cuma günü sömestr tatiline girecek. Okulların kapanmasına sayılı günler kala not ve devamsızlık bilgisini öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri 1. dönem karne notları için gözlerini e-okula çevirdi. MEB VBS karne notu 70.00-85.00 üzeri olanlar belge almaya hak kazanacak. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ve velileri dikkat! 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri bu cuma günü dağıtılıyor. Bu noktada birinci dönem karne notlarını ve devamsızlık bilgisini öğrenmek isteyenlerin gözü MEB VBS karne notu sorgulama ekranında. Peki; e-Okul ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

Dönem sonlarında oluşan yoğunluk sebebiyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu durumda öğrenciler E-Okul VBS'nin kapatıldığını düşünebiliyor.

Öte yandan not girişinin tamamlanması, öğrenciler tarafından e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e-Okul ekranı karne gününe kadar açık kalmaktadır.

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 19 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 1. dönem karne notları için gözler oraya çevrildi… E Okul ne zaman kapanacak?

KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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