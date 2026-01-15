Haberler
Miraç Kandili duası ve ibadetleri: Miraç Kandili gecesi okunacak dualar sureler nelerdir, nasıl ibadet edilir?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 19:41
Miraç Kandili'nin manevi ikliminde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve okunacak dualar öne çıkarken, kandil gecesini ihya etmek isteyenler hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.