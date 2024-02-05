Giriş Tarihi: 05.02.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
22:55
Miraç Kandili mesajları 2024 galerisi! En güzel, Kısa, Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
İslam aleminin heyecanla beklediği yılın son kandili Miraç gecesi gelip çattı. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajı seçenekleri ile paylaşılacak. Bu noktada sevdiklerine ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en güzel kandil mesajları sabah.com.tr tarafından derlendi! İşte, 2024 Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile günün anlamı, önemini paylaşacağınız en güzel yazılı ve resimli Hayırlı Kandiller mesajları…