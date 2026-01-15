Haberler
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Miraç Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır, kaç rekattır?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 13:14
Miraç Kandili, İslam aleminde derin ve manevi bir anlam taşıyor. Bu gece idrak edilecek olmasıyla birlikte, kandil gecesini ibadet ederken geçirmek isteyen müslümanlar alemi Diyanet'in bu geceye özel yapılmasını önerdiği ibadetlere odaklandı. Kandil gecelerini namaz kılıp, kuran okuyup, oruç tutarak geçirecekler Miraç Kandili namazı kılınışını araştırıyor.