Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır? Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 15.01.2026 19:33
Miraç Kandili, İslam aleminde derin ve manevi bir anlam taşıyor. Bu gece idrak edilecek olmasıyla birlikte, kandil gecesini ibadet ederken geçirmek isteyen müslümanlar alemi Diyanet'in bu geceye özel yapılmasını önerdiği ibadetlere odaklandı. Kandil gecelerini namaz kılıp, kuran okuyup, oruç tutarak geçirecekler Miraç Kandili namazı kılınışını araştırıyor.