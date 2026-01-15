Haberler
Miraç Kandili tesbihleri, zikirleri: Diyanet ile Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 19:34
Miraç; Hz. Muhammed (s.a.v.) göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Bu geceyi müslüman alemi dua ve ibadetlerle karşılarken aynı zamanda Diyanet önerilerine göre bu gecede yapılaması gereken çeşitli ibadetleri de yerine getirir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, kandil gecesinde yapılacak ibadetler...