Miraç Kandili’nde neden süt dağıtılır ve neden içilir? Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur, anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Miraç Kandili'nde süte dua okunması, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Miraç gecesinde kendisine süt ikram edilmesi ve sütü tercih etmesi ile ilişkilendirilen rivayetlere dayandırılır. Bu nedenle süt;

Fıtrat,

Temizlik,

Doğallık sembolü olarak kabul edilir.

Bu uygulama, dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir ibadettir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendirilir.