Miraç Kandili'nde süte dua okunur mu, neden? İşte, Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar
Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:28
Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler ve uygulamalar, bu mübarek gecenin anlam ve önemini idrak etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kandil gecesinde süt içilmesi ve süte dua okunması geleneğinin nedenleri merak edilirken, hangi duaların okunacağı ve bu uygulamanın nasıl yapılacağına dair bilgiler gündeme geliyor. Peki, Miraç Kandil'inde süt neden içilir, hangi dualar okunur?