Haberler
Fotohaber
MKamu personel alımı ne zaman? KPSS'li ve KPSS'siz... Kamu personel alımı başvuru nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2026 16:23
MKamu personel alımı ne zaman? KPSS'li ve KPSS'siz... Kamu personel alımı başvuru nereden yapılır?
2026 yılıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları yeni personel alım ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kamu kurumlarında farklı kadro ve pozisyonlar için başvurular alınacak. Adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır?