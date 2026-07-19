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Haberler Fotohaber MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:27

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

"Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. 19 Temmuz Pazar 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu sonuçlar için sorgulama yapmaya başladı. İşte Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaraların detayları…

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MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

19 Temmuz Pazar 2026 tarihli Şans Topu sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Böylece Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta iki kez gerçekleştirilen çekişilin ikincisi için nefesler tutuldu. Kazandıran rakamlar ile Şans Topu sonuçları hakkındaki son gelişmeler, kupon dolduran vatandaşların gündeminde yer aldı.

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

19 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla kürelerin dönmeye başlayacağı çekiliş, canlı yayınla takip edilecek.

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MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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