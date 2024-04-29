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Haberler Fotohaber MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:54

MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Miili Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirecek adaylar MSB 1829 personel alımı İŞKUR başvuru ekranı araştırmasın başladı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı kadro kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 1829 açıktan sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Alımlarla ilgili tüm süreç İŞKUR ekranından gerçekleştirilecek. Sonuçlar kura ile belli olacak. İlana başvurularını yapan adaylar süreci araştırmaya başladı. Peki, MSB1829 işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte İŞKUR başvuru ekranı

MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 1829 dışardan sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR başvuru ekranı üzerinden yapılacak kuranın sonuçlar yine aynı ekran üzerinden açıklanacak. İlana başvurmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. Peki MSB İŞKUR sürekli işçi alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar

MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1829 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda; "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) Açıktan Sürekli İşçi Temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 24 Nisan 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI 2024 || İŞKUR MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

MSB 1829 işçi alımı İŞKUR başvurusu: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

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