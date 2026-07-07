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Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:17
Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?
2026 Ağustos celp ve tayin döneminde görev alacak olan erbaş, er ile yedek subay ve yedek astsubay adayları; vatan görevini yapacakları kışlaların ilan edileceği tarihleri araştırıyor. Böylece "Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü bünyesinde görevini yerine getirmek üzere başvurularını tamamlayan yükümlüler için yayımlanan takvimin detayları...