Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Vatani borcunu ödemeye hazırlanan yükümlülerin merakla beklediği 2026 Ağustos dönemi celp takvimi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler, hangi eğitim birliğine teslim olacaklarını, celp gruplarını (1. grup, 2. grup veya 3. grup) ve kışlaya adım atmaları gereken tam sevk tarihlerini net olarak öğrenebilecekler. Yurdun dört bir yanında vatan borcunu ödemek için gün sayan adayların askerlik yerleri için Temmuz ayı ön plana çıktı.