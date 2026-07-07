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Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:17

Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 Ağustos celp ve tayin döneminde görev alacak olan erbaş, er ile yedek subay ve yedek astsubay adayları; vatan görevini yapacakları kışlaların ilan edileceği tarihleri araştırıyor. Böylece "Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü bünyesinde görevini yerine getirmek üzere başvurularını tamamlayan yükümlüler için yayımlanan takvimin detayları...

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Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Vatani borcunu ödemeye hazırlanan yükümlülerin merakla beklediği 2026 Ağustos dönemi celp takvimi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükümlüler, hangi eğitim birliğine teslim olacaklarını, celp gruplarını (1. grup, 2. grup veya 3. grup) ve kışlaya adım atmaları gereken tam sevk tarihlerini net olarak öğrenebilecekler. Yurdun dört bir yanında vatan borcunu ödemek için gün sayan adayların askerlik yerleri için Temmuz ayı ön plana çıktı.

Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos dönemi askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Açıklanan sonuçların ardından yükümlüler yeniden sınıflandırmaya alınmayacak. Ancak sevk döneminde mazeretsiz olarak bakaya kalan yedek subay ve astsubay adayları, er statüsünde askere sevk edilebilecek.

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Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2026 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

Askerlik Yerleri Sorgulama 2026 Ağustos | MSB askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Ağustos 2026

Er (2'nci Grup) - 03 Eylül 2026

Er (3'üncü Grup) - 01 Ekim 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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