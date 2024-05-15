Giriş Tarihi: 15.05.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
20:30
MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 sürekli işçi alımı başvuruları 24-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden alındı. Kura çekilişi ile belli olacak asil ve yedek isim listesi gündemdeki yerini aldı. İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı başında adaylar yerlerini aldı. Teknisyen, tesisatçı, marangoz gibi branşlarda alım yapacak Bakanlığın duyurularına odaklanıldı. Peki; 2024 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, kura sonucu sorgulama ekranı...