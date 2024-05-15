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Haberler Fotohaber MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 20:30

MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 sürekli işçi alımı başvuruları 24-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden alındı. Kura çekilişi ile belli olacak asil ve yedek isim listesi gündemdeki yerini aldı. İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı başında adaylar yerlerini aldı. Teknisyen, tesisatçı, marangoz gibi branşlarda alım yapacak Bakanlığın duyurularına odaklanıldı. Peki; 2024 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, kura sonucu sorgulama ekranı...

MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası gündemde. Başvuru süreci ardından MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları arama motorlarına yöneltilmişti. Bu noktada gözler İŞKUR ve Bakanlık duyurularına döndü. Başvuruda bulunan adaylar kuraya göre asil ve yedek listeye seçilecek. İşte, 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSB kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Milli Savunma Bakanlığı Youtube hesabından kura çekilişinin yayımlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

MSB işçi alımı kura çekimi canlı izle: İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

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