Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:41
MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmek üzere 1.829 açıktan sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular, 24-29 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi sırada kura çekimi var. Yapılan duyuruya göre, MSB işçi alımı kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, 1829 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…