Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:41

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmek üzere 1.829 açıktan sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular, 24-29 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi sırada kura çekimi var. Yapılan duyuruya göre, MSB işçi alımı kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, 1829 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler kura takvimine çevrildi. 1.829 açıktan sürekli işçi alımı için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ise kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 1829 MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSB işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1829 kişi alınacak! MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

MSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB işçi alımı kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesi Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA