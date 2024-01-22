MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
16:40
Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda sözleşme kapsamında belirli bir ücret karşılığında istihdam edilen sözleşmeli erler için alım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB bünyesindeki ilana başvurmak isteyen adaylar araştırmalara yöneldi. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları belli oldu mu?