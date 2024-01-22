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Haberler Fotohaber MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:40

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda sözleşme kapsamında belirli bir ücret karşılığında istihdam edilen sözleşmeli erler için alım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB bünyesindeki ilana başvurmak isteyen adaylar araştırmalara yöneldi. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları belli oldu mu?

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin ilanın detaylarını yayımladı. İlana başvurularını gerçekleştirmek isteyen binlerce aday başvuru şartlarını ve tarihlerini merak ederken ilgili açıklama yayımlandı. İşte, 2024 yılı MSB sözleşmeli er alım ilanı detayları

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

Adaylar, sözleşmeli er alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecek.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI || MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI

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