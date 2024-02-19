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Haberler Fotohaber MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:32

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları Ocak ayında tamamlandı. Takvime göre bu yılki sınav, Mart ayında düzenlenecek. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Adayların sınava giriş belgelerini yanında bulundurması gerekecek. Bu noktada MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 yılı için kontrol edilmeye başlandı. Mart ayında düzenlenecek Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım devam ediyor. Belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar ise sınava giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2024 sınav giriş yerleri belgesi görüntüleme ekranı.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak.

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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

2024 MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MSÜ sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. MSÜ sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

SINAV KAPSAMI VE İÇERİĞİ

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

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