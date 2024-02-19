MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?

MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 yılı için kontrol edilmeye başlandı. Mart ayında düzenlenecek Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım devam ediyor. Belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar ise sınava giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2024 sınav giriş yerleri belgesi görüntüleme ekranı.