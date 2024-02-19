Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:32
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden alınır?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları Ocak ayında tamamlandı. Takvime göre bu yılki sınav, Mart ayında düzenlenecek. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Adayların sınava giriş belgelerini yanında bulundurması gerekecek. Bu noktada MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.