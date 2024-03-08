MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:28
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınava binlerce aday katıldı. Askeri Üniversitelerin Harap Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılan sınav sonrası gözler sonuç tarihlerine odaklandı. Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM takvimine yoğunlaştı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte MSÜ sınav sonuç ekranı