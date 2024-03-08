Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:28

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınava binlerce aday katıldı. Askeri Üniversitelerin Harap Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılan sınav sonrası gözler sonuç tarihlerine odaklandı. Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM takvimine yoğunlaştı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte MSÜ sınav sonuç ekranı

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından 81 il ve 108 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavına 736 bin 894 aday katıldı. ÖSYM tarafından değerlendirme süreci son bulduktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Değerlendirmede, her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 28 Mart tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuya dair yeni bir açıklama gelirse yer vereceğiz.

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


2024 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

SON DAKİKA