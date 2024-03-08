MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 || MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından 81 il ve 108 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavına 736 bin 894 aday katıldı. ÖSYM tarafından değerlendirme süreci son bulduktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Değerlendirmede, her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?