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Haberler Fotohaber MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:43

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

3 Mart Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) gerçekleştirildi. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen sınav için "MSÜ ne zaman açıklanacak?" araştırmaları başladı. Pazar günü 81 il ve 108 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava binlerce öğrenci katıldı. Sınav sonrası MSÜ soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonrası adayların sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime açılacak. Peki, || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı gerçekleştirildi. Binlerce adayın katıldığı yüksek öğrenim sınavı MSÜ sınav sonuç aramaları başladı. ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek sonuçlar için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

3 Mart Pazar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 İl 108 sınav merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Sınavı gerçekleştirildi.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 28 Mart tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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