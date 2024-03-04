Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:43
MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
3 Mart Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) gerçekleştirildi. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen sınav için "MSÜ ne zaman açıklanacak?" araştırmaları başladı. Pazar günü 81 il ve 108 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava binlerce öğrenci katıldı. Sınav sonrası MSÜ soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonrası adayların sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime açılacak. Peki, || MSÜ sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı