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Haberler Fotohaber MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:56

MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

MSÜ sınav yorumları 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile beraber araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. 3 Mart Pazar günü yapılan MSÜ sınavında yüz binlerce aday ter döktü. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olmak üzere toplam 120 soru soruldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından "Bu sene MSÜ soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden MSÜ sınavının zor olup olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. İşte 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınav yorumları ile zorluk ve kolaylık durumu…

MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

MSÜ sınav yorumları 2024 yılında düzenlenen sınav sonrası gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda adayların hangi soru ve konularda zorlandığı merak ediliyor. Bu noktada ise "Bu sene MSÜ sınavı soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi sınav yorumları ve zorluk seviyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sınav sonrası öğrenciler, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformları üzerinden sınavın zorluk derecesi hakkında yorumlar yapıyor. Peki, MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte MSÜ 2024 sınav yorumları…

MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın ardından aynı gün (3 Mart 2024 Pazar) içerisinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) sonuçları, 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuç bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek.

MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

MSÜ SINAV YORUMLARI 2024 || MSÜ SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2024 MSÜ sınavına giren adaylar MSÜ zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #MilliSavunmaÜniversitesi etiketiyle paylaşıyor.

Yapılan yorumlara göre sınavdan çıkan adayların en çok şikayet ettiği konu Türkçe ve Tarih sorularının zorluğu oldu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

-Milli Savunma Üniversitesi sınavında Tarih ve Türkçe sorularını çözerken beynimle verdiğim savaş.

-Full tarihe çalışıp girseydim tarihi yine yapamazdım

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