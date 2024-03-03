MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları nasıldı? İşte sınav yorumları

Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:56
MSÜ sınav yorumları 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile beraber araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. 3 Mart Pazar günü yapılan MSÜ sınavında yüz binlerce aday ter döktü. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olmak üzere toplam 120 soru soruldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından "Bu sene MSÜ soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden MSÜ sınavının zor olup olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. İşte 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınav yorumları ile zorluk ve kolaylık durumu…