MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama araştırılıyor. Milli Savunma üniversitesi bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin hazırladığı sınavlara girdi, sonuçlar açıklandıktan sonra tercihlerini yaptı. 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan tercihler, 25 Mayıs tarihinde sona erdi ve herkes MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Kara, hava, deniz harp okulu için kadın-erkek adaylar bu noktada MSÜ tercih sonuçları 2023 için bekleyişe geçmiş durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları nereden bakılır? İşte detaylar