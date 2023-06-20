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Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:47

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama araştırılıyor. Milli Savunma üniversitesi bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin hazırladığı sınavlara girdi, sonuçlar açıklandıktan sonra tercihlerini yaptı. 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan tercihler, 25 Mayıs tarihinde sona erdi ve herkes MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Kara, hava, deniz harp okulu için kadın-erkek adaylar bu noktada MSÜ tercih sonuçları 2023 için bekleyişe geçmiş durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları nereden bakılır? İşte detaylar

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları yanıt aramakta. Bu yıl 3 – 25 Mayıs tarihleri arasında kadın ve erkek adaylar Kara, hava, deniz harp okulu için tercihlerini gerçekleştirdiler. MSÜ tercih sonuçları 2023 için bekleyişe geçilirken, sorgulama ekranı MSB üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte detaylar

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
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