MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları yanıt aramakta. Bu yıl 3 – 25 Mayıs tarihleri arasında kadın ve erkek adaylar Kara, hava, deniz harp okulu için tercihlerini gerçekleştirdiler. MSÜ tercih sonuçları 2023 için bekleyişe geçilirken, sorgulama ekranı MSB üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte detaylar