Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:37
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar sonuç tarihine odaklandı. Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ardından MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna odaklanıldı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar son tarihi bekliyor. Peki; MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, MSÜ tercih takvimi 2024