MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

MSÜ tercih tarihleri kapsamında son tarih beklenirken işlemlerini tamamlayanlar sonuçlara odaklandı. 716 bin 522 adayın katıldığı sınav sonrası öğrenciler tercih işlemlerini takip ediyor. 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden yapılan işlemlerde duyurular da inceleniyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?