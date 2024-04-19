Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:37

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri devam ediyor. Başvurularını tamamlayanlar sonuç tarihine odaklandı. Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ardından MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna odaklanıldı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar son tarihi bekliyor. Peki; MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, MSÜ tercih takvimi 2024

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

MSÜ tercih tarihleri kapsamında son tarih beklenirken işlemlerini tamamlayanlar sonuçlara odaklandı. 716 bin 522 adayın katıldığı sınav sonrası öğrenciler tercih işlemlerini takip ediyor. 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden yapılan işlemlerde duyurular da inceleniyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi 2024 tarihlerine göre 3 Nisan tarihinde başlayan tercihler 10 Mayıs günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayımlandı. "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılan başvurular kılavuza göre gerçekleştiriliyor.

MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önceki dönemlere bakıldığında sonuçların haziran ayında gelmesi bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2024
SON DAKİKA