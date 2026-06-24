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Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:34

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2026 yılı MSÜ sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecine katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda olurken, önceki yıllardaki süreçler dikkate alındığında sonuçların kısa süre içerisinde PERTEM sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan ve askeri öğrenci adaylığı sürecinde bir sonraki aşamaya geçmeyi hedefleyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından adaylar, sonuç duyurusuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken gözler MSB'nin personel temin sistemi üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM), 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarını henüz resmi olarak erişime açmadı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan teknik değerlendirme ve veri entegrasyon süreci devam ediyor.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde ilan edilmişti.Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının son haftası (23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında) açıklanması bekleniyor. Sonuçların her an ilan edilme ihtimaline karşı adayların gözü kulağı duyuru sayfasında.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Askeri öğrenci adayları yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden değil, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi adresi olan personeltemin.msb.gov.tr (PERTEM) üzerinden öğrenebilecekler. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak panel üzerinden durum kontrol edilebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÖSYM

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