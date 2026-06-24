MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan ve askeri öğrenci adaylığı sürecinde bir sonraki aşamaya geçmeyi hedefleyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından adaylar, sonuç duyurusuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken gözler MSB'nin personel temin sistemi üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi.