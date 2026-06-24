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MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:34
MSÜ TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
2026 yılı MSÜ sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecine katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda olurken, önceki yıllardaki süreçler dikkate alındığında sonuçların kısa süre içerisinde PERTEM sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.