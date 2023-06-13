MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3 Mayıs'ta başlamış ve 29 Mayıs'ta son bulmuştu. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tamamlanan tercih işlemleri sonrası ''MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı'' duyurusu bekleniyor. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar sonuç bilgisine https://personeltemin.msb.gov.tr/ duyurular sayfası üzerinden erişebilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama sayfası...