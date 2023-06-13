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Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 17:16

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3 Mayıs'ta başlamış ve 29 Mayıs'ta son bulmuştu. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tamamlanan tercih işlemleri sonrası ''MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı'' duyurusu bekleniyor. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar sonuç bilgisine https://personeltemin.msb.gov.tr/ duyurular sayfası üzerinden erişebilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama sayfası...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecan dorukta. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınan sonuçlar 20 Haziran'da açıklanmıştı. Bu noktada Kara, Hava, Deniz Harp Okullarında eğitim almak için başvuru yapanlar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. Askeri öğrenci adayları, tercih sonuçlarını MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden öğrenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler…

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.

Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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