MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:54

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. 3 Mayıs'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 29 Mayıs'ta sona erdi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu noktada MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih sonuçları 20 Haziran'da açıklanmıştı. İşte, Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.