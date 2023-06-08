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Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:54

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. 3 Mayıs'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 29 Mayıs'ta sona erdi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu noktada MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih sonuçları 20 Haziran'da açıklanmıştı. İşte, Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri Mayıs ayında MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden alındı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre tercihlerini gerçekleştiren askeri öğrenci adayları gözlerini sonuçlar için gelecek açıklamalara çevirdi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek kontenjanlar için başvuru yapanlar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, açıklandı mı? İşte, merak edilenler…

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.

Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

2022 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU (KADIN-ERKEK) TABAN PUANLARI

Harp okulları kadın adaylar:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

Harp okulları erkek adaylar:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

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