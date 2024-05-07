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Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:21

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi takvimi kapsamında takip edilen tarihlerde aday öğrenciler sonuçlarını sorgulamaya hazırlanıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ardından 3 Nisan günü başlayan tercihler takip ediliyor. MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr üzerinden takip edilecek. Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için yapılan tercihlerde yerleştirmeler için geri sayım başladı. Aday öğrenciler sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşın sistemi kontrol ediyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

2024 MSÜ TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

MSÜ tercih tarihleri devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan tarih açıklaması kontrol ediliyor:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

MSÜ TERCİH KILAVUZU PDF

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024 İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama tarihi henüz belli olmamakla birlikte işlemlerin 10 Mayıs günü tamamlanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama
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