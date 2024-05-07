Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:21
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama
MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi takvimi kapsamında takip edilen tarihlerde aday öğrenciler sonuçlarını sorgulamaya hazırlanıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ardından 3 Nisan günü başlayan tercihler takip ediliyor. MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?