MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu tercih sonuçları sorgulama

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr üzerinden takip edilecek. Hava, Deniz, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için yapılan tercihlerde yerleştirmeler için geri sayım başladı. Aday öğrenciler sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşın sistemi kontrol ediyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?