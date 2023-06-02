MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 02.06.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 17:08

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3-29 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…