Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 17:08

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3-29 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları, tercihlerini Mayıs ayında MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Belirlenen tarihte tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek adaylar bekleyişini sürdürüyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, merak edilenler…

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl 2022'de yapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı.

Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA