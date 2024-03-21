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Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:41

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları ile için ayrı ayrı tercih yapmaya hazırlanan adaylar ÖSYM tercih kılavuzuna yöneldi. 2024 MSÜ tercih tarihleri binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki; bu yıl MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) sınav sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Öğrenciler, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ekranlarına dönerken adaylari 'MSÜ tercihleri ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Sonuçların erken açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun da çok geçmeden yayımlanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu ile belli olacak taban ve tavan puanları da henüz belirlenmedi.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 || ÖSYM ile Harp Okulu ve Astsubay MYO MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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