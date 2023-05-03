MSÜ tercih yapma ekranı | Milli Savunma Üniversitesi 2023 ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

DİKKAT

Hava Harp Okulu adayları için (hem erkek hem kadın adaylar için) uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.



DİKKAT

Harp Okulları için 2023 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okulları için çağrıya hak kazanan adaylar, hangi puan türlerinde hak kazandılar ise YKS-AYT'de de o puan türünden değerlendirilecektir.

DİKKAT

Tercihinizi yaparken "Aday Yerleştirme İşlemleri" sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak,

"Ek Yerleştirme" sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.