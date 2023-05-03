MSÜ tercih yapma ekranı | Milli Savunma Üniversitesi 2023 ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.
Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2023-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.
3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!
HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.
4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olan adaylar genel puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.
5. Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Deniz Harp Okulu (DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Hava Harp Okulu (HHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.