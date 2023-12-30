Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:58
MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRARI İZLE | Mustafa Hakkulu cinayetinde ev hapsi! 29 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
Hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın son gününde de çözüme kavuşamamış olayları aydınlatmak için ekranlarda yerini alıyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Canlı yayında cinayet itirafıyla tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Hasan Hakkulu cinayetine dair yeni detaylara ve şüphelilere ulaşıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle ekranı