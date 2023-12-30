MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRARI İZLE | Mustafa Hakkulu cinayetinde ev hapsi! 29 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

Ev hapsi alan eski eş canlı yayında...

Yayına bağlanan Bengül suçsuz olduğunu gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi. Mustafa Hakkulu'nun ağabeyinin kendisini aradığını ve evi kendilerine vermesini istediğini anlatan Bengül, evini ve Mustafa'nın olan her şeyin çocuklarının üstüne yapılmasını rica etti.