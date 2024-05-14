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Haberler Fotohaber Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:42

Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programda bu hafta kaybolan Şaban Ataş olayı ele alındı. 3 çocuk babası Ataş'ın ailesi programda kayıp babalarını ararken eski eş tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Canlı yayında tanıkların konuştuğu olayda Ataş'ın en yakın arkadaşı da şüpheli konumdaydı. Peki, Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'a ne oldu, öldürüldü mü? İşte, canlı yayında beklenen o itiraf geldi!

Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 22 Mart Cuma gününden beri haber alınamayan Ataş'ın kaybının 53. gününde cinayete kurban gittiği kesinleşti. Ataş'ın cesedinin ortaya çıkmasıyla "Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?" Sorusu akıllara geldi. Peki, Şaban Ataş'a ne oldu, kim öldürdü? İşte, beklenen o itiraf geldi!

Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

Muğla Seydikemer'de günlerdir aranan Şaban Ataş'ın cesedi üzeri taşlarla örtülü halde bulundu.

Bugünkü canlı yayında ise gelişmeleri Müge Anlı anlattı. Emine eski eşiyle ilgili gerçekleri anlattı, herkesi şoke eden itiraflar geldi!

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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

"Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, cesedi götürdü"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Kahvaltı yapıyorduk benden wi-fi şifresini istedi sonra bulamayınca bana küfür etti ben de üst kata bakmaya çıktım şifre için. Eve döndüğümde Şaban yüzüstü yatıyordu. Burhan kafasına sopayla vurdum sonra da çamaşır ipiyle boğdum dedi. İndiğimde Şaban morarmıştı, bayılmış gibiydi. Korku ve şokla bir şey yapamadım. Sonra oğlum Mert'i çağırdım. Hep beraber cansız bedenini halıya sarıp depoya bıraktık. Başından kan gelmeye başlamıştı. Siyah poşet koyduk. Kimliğini, ayakkabılarını, kıyafetlerini hatta parasını bile iz kalmasın diye sobada yaktım. 8 gün sonra da telefonunu sobada yaktım, hemen yakmak istemedim kapalı olursa şüphelenirlerdi. Diğer oğluma da baban kayıp arıyoruz ulaşamıyoruz dedim.

Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

Depoyu kapattık, akşamüstü Burhan geldi. Cesedi taşıdık yayla yolu üzerine üstünü örtmeden kenara bir yere koyduk üzerine battaniye sardım. Kardeşlerim, çocuklarım, ailem hepsinin hayatı mahvoldu hepsinin sebebi ben oldum. Polisi çağırmayı düşündüm olayı anlatayım dedim ama Burhan'ın da çocukları vardı bana senin için yaptım bu cinayeti dedi. O noktada durdum. Bana bugüne kadar çok sahip çıktı, çok şiddete maruz kaldım Burhan'ı arıyordum beni elinden o alıyordu. Çocuklarımı döverdi, Burhan'ı arardım o kurtarırdı bizi. Emine'nin itiraflarına karşılık Burhan ise kahvaltıdan sonra ben evden çıkıp gittim bu iddiaların benimle alakası yok ben çay içip çıktım evden. Kesinlikle vurmadım ve öldürmedim Şaban'a.

Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf

Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

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