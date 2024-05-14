Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:42
Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'tan kötü haber... Canlı yayında cesedi tespit edildi! Şaban Ataş’ı kim öldürdü? Kan donduran itiraf
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programda bu hafta kaybolan Şaban Ataş olayı ele alındı. 3 çocuk babası Ataş'ın ailesi programda kayıp babalarını ararken eski eş tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Canlı yayında tanıkların konuştuğu olayda Ataş'ın en yakın arkadaşı da şüpheli konumdaydı. Peki, Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'a ne oldu, öldürüldü mü? İşte, canlı yayında beklenen o itiraf geldi!