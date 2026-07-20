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Haberler Fotohaber MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 11:48

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi

Tercih takvimi yaklaşırken üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. Muğla'da eğitim almayı planlayan öğrenciler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıralamalarını inceliyor. YÖK Atlas'tan derlenen içerikte lisans ve ön lisans programlarının puan türleri, kontenjanları ve son yerleştirme sonuçları yer alıyor.

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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi

Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarında farklı puan türleriyle öğrenci alan çok sayıda program bulunuyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, başarı sıralamaları ve son yerleştirme puanları görülebiliyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
140
140
140		 154
144
144
144		 489,85019
482,68558
500,19112
499,31690		 16.229
18.333
18.478
18.013
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 469,04509
454,43142
476,82111
476,85811		 30.160
35.417
35.076
34.192
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 431,97346
428,07835
469,04255
463,98444		 63.398
55.925
41.380
44.663
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
75
75		 62
77
77
77		 416,5384
393,88828
425,20581
414,06768		 79.891
89.159
82.122
90.830
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
60
60		 77
77
62
62		 414,9188
414,53017
461,23273
454,74797		 81.740
68.103
48.233
52.434
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
63
62		 405,20318
371,02287
391,87334
396,73055		 92.605
116.672
121.056
109.845
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
63
62		 393,37905
365,05863
395,93207
401,03425		 107.077
124.866
115.814
104.902
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
180
180
180		 106
190
185
185		 376,23431
346,06022
365,89203
361,37361		 130.406
154.762
159.567
157.016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 53
53
48
48		 55
55
50
50		 366,19205
361,28254
400,47179
377,57711		 145.548
130.330
110.065
133.553
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
140
140
140		 84
148
145
144		 365,07589
335,80996
355,65629
351,31792		 147.358
173.811
177.723
173.685
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
80
80		 52
62
82
82		 356,87261
332,28976
356,22059
351,91349		 161.423
180.824
176.579
172.676
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
45		 52
52
47
47		 353,35879
325,98615
342,53272
320,81734		 167.871
194.534
204.370
236.576
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 342,19923
316,20247
327,77100
309,83948		 189.965
218.076
239.789
264.809
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
48
41
41		 336,71163
328,66260
382,02565
371,96847		 202.031
188.621
134.691
141.300
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 332,84881
308,68719
323,08119
298,59443		 211.008
238.489
252.483
297.914
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 332,83103
320,35792
348,63667
335,23987		 211.050
207.670
191.533
204.242
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 332,11418
313,61622
336,12683
297,11431		 212.718
224.898
218.968
302.593
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
80
80		 29
32
83
82		 327,40582
311,50503
327,63518
334,44530		 224.355
230.628
240.157
205.916
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 64
111
104
103		 327,14999
300,91842
323,55593
320,66580		 224.966
261.988
251.143
236.929
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
45
40
40		 21
13
41
41		 318,071
Dolmadı
417,74724
419,84894		 249.654
Dolmadı
89.993
84.822
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
70
70		 29
32
74
72		 317,48693
300,82509
316,73178
319,46977		 251.316
262.293
270.829
239.894
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
12
12		 18
18
13
13		 313,46534
290,85667
326,31570
307,20602		 263.356
297.250
243.635
272.214
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
25		 32
31
31
26		 312,64162
290,89418
307,57749
294,34780		 265.907
297.119
300.278
311.711
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 53
52
72
72		 310,92778
293,05758
316,06842
298,65043		 271.406
289.127
272.844
297.734
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
15
6
7		 306,91252
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 284.412
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10		 16
16
11
 303,12847
290,67216
307,92767
Dolmadı		 297.508
298.012
299.076
Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
 22
22
22
 297,14359
280,53992
291,63797
 319.448
339.837
361.264
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
25		 31
31
31
26		 294,11459
280,22606
301,02058
288,75462		 331.226
341.308
323.895
331.021
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
 32
37
32
 289,30879
271,93054
265,56329
 351.381
381.756
496.862
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 286,94125
268,82969
289,29560
272,71774		 361.855
399.029
371.436
394.969
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 286,02908
265,42435
276,28872
258,76531		 366.064
419.199
434.440
465.966
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
 22
22
22
 271,42673
260,57135
268,96517
 441.378
449.876
475.800
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 27
27
22
21		 269,40307
255,39721
264,78151
246,79186		 453.476
487.005
501.809
544.145
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 27
27
22
21		 263,57458
248,26058
261,20186
244,51249		 490.927
546.461
525.663
561.342
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)