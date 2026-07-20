MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve sıralama listesi

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
140
140
140
|154
144
144
144
|489,85019
482,68558
500,19112
499,31690
|16.229
18.333
18.478
18.013
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|469,04509
454,43142
476,82111
476,85811
|30.160
35.417
35.076
34.192
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|431,97346
428,07835
469,04255
463,98444
|63.398
55.925
41.380
44.663
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
75
75
|62
77
77
77
|416,5384
393,88828
425,20581
414,06768
|79.891
89.159
82.122
90.830
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
60
60
|77
77
62
62
|414,9188
414,53017
461,23273
454,74797
|81.740
68.103
48.233
52.434
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
63
62
|405,20318
371,02287
391,87334
396,73055
|92.605
116.672
121.056
109.845
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
63
62
|393,37905
365,05863
395,93207
401,03425
|107.077
124.866
115.814
104.902
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
180
180
180
|106
190
185
185
|376,23431
346,06022
365,89203
361,37361
|130.406
154.762
159.567
157.016
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|53
53
48
48
|55
55
50
50
|366,19205
361,28254
400,47179
377,57711
|145.548
130.330
110.065
133.553
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
140
140
140
|84
148
145
144
|365,07589
335,80996
355,65629
351,31792
|147.358
173.811
177.723
173.685
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
80
80
|52
62
82
82
|356,87261
332,28976
356,22059
351,91349
|161.423
180.824
176.579
172.676
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
45
|52
52
47
47
|353,35879
325,98615
342,53272
320,81734
|167.871
194.534
204.370
236.576
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|342,19923
316,20247
327,77100
309,83948
|189.965
218.076
239.789
264.809
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
48
41
41
|336,71163
328,66260
382,02565
371,96847
|202.031
188.621
134.691
141.300
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|332,84881
308,68719
323,08119
298,59443
|211.008
238.489
252.483
297.914
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|332,83103
320,35792
348,63667
335,23987
|211.050
207.670
191.533
204.242
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|332,11418
313,61622
336,12683
297,11431
|212.718
224.898
218.968
302.593
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
80
80
|29
32
83
82
|327,40582
311,50503
327,63518
334,44530
|224.355
230.628
240.157
205.916
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|64
111
104
103
|327,14999
300,91842
323,55593
320,66580
|224.966
261.988
251.143
236.929
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
45
40
40
|21
13
41
41
|318,071
Dolmadı
417,74724
419,84894
|249.654
Dolmadı
89.993
84.822
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
70
70
|29
32
74
72
|317,48693
300,82509
316,73178
319,46977
|251.316
262.293
270.829
239.894
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
12
12
|18
18
13
13
|313,46534
290,85667
326,31570
307,20602
|263.356
297.250
243.635
272.214
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
25
|32
31
31
26
|312,64162
290,89418
307,57749
294,34780
|265.907
297.119
300.278
311.711
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|53
52
72
72
|310,92778
293,05758
316,06842
298,65043
|271.406
289.127
272.844
297.734
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
15
6
7
|306,91252
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|284.412
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|16
16
11
—
|303,12847
290,67216
307,92767
Dolmadı
|297.508
298.012
299.076
Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
—
|22
22
22
—
|297,14359
280,53992
291,63797
—
|319.448
339.837
361.264
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
25
|31
31
31
26
|294,11459
280,22606
301,02058
288,75462
|331.226
341.308
323.895
331.021
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
—
|32
37
32
—
|289,30879
271,93054
265,56329
—
|351.381
381.756
496.862
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|286,94125
268,82969
289,29560
272,71774
|361.855
399.029
371.436
394.969
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|286,02908
265,42435
276,28872
258,76531
|366.064
419.199
434.440
465.966
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
—
|22
22
22
—
|271,42673
260,57135
268,96517
—
|441.378
449.876
475.800
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|27
27
22
21
|269,40307
255,39721
264,78151
246,79186
|453.476
487.005
501.809
544.145
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|27
27
22
21
|263,57458
248,26058
261,20186
244,51249
|490.927
546.461
525.663
561.342
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)