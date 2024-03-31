Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 23:52

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart Pazar günü Türkiye Yerel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu. Oy verme sürecinin ardından oy sayımına geçildi. YSK tarafından yayın yasağının kaldırmasının ardından ise il il, ilçe ilçe sonuçlar açıklanmaya başladı. Yaşadıkları mahallede kimin muhtar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşların gözü ise muhtar seçim sonucu için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar.

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. 31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerde 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Yayın yasağının kaldırılmasının akabinde il, ilçe seçim sonuçları yayına verildi. Yeni belediye başkanları netleşirken muhtar seçim sonucu son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İşte, 31 Mart muhtarlık seçim sonuçları açıklanma tarihi ve mazbatanın ne zaman alınacağına dair merak edilenler…

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.

Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlanmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldığını görebilirsiniz.

Sonuçların tamamına erişmek için aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşabilir ve oy oranlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Muhtarlık seçim sonuçlarının 1 Nisan 2024 Pazartesi günü YSK'nın sitesinden paylaşılması bekleniyor. Gelişmeleri aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

YSK SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Muhtarlık seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı: 31 Mart Köy ve mahalle muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı),

E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

SON DAKİKA