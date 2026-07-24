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Giriş Tarihi: 24.07.2026 00:44

Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Fragmanı: Muhtemel Aşk 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Show TV ekranlarında yaz sezonu ile yayınlanmaya başlayan Muhtemel Aşk, ekrana gelen 6. bölümüyle dikkat çekti. "Muhtemel Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm tanıtımı nereden izlenir?" araması yapan dizi takipçileri için detaylar ön plana çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair detaylar...

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Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Fragmanı: Muhtemel Aşk 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Muhtemel Aşk dizisi, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı oyuncu kadrosu ile perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin 24 Temmuz 2026 Perşembe günü ekrana gelen son bölümündeki olayların ardından, izleyiciler 7. bölüm fragmanına odaklandı. Böylece Muhtemel Aşk 7. bölüm fragmanını izlemek isteyen seyirciler, fragmanın yayımlanma durumu ve yeni bölüme dair ilk ipuçlarını araştırıyor.

Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Fragmanı: Muhtemel Aşk 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı?

MUHTEMEL AŞK 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Muhtemel Aşk 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair bölümlere ve fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Fragmanı: Muhtemel Aşk 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı?

MUHTEMEL AŞK 6.BÖLÜM ÖZETİ

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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