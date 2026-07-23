Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 6.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.