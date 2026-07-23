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Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:24

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 6.bölümü izle

Muhtemel Aşk yeni bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide bugün, Defne ve Kadir karakterlerinin aşkında yeni gelişmeler yaşanacak. "Muhtemel Aşk 6. bölüm izle, son bölüm tek parça izle" araması ile tüm detaylar ön plana çıktı.

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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 6.bölümü izle

Muhtemel Aşk, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Yeni bölümü izlemek isteyen dizi severler tarafından "Muhtemel Aşk 6. bölüm izle" ekranı araştırılıyor. Defne ve Kadir arasındaki dengelerin tamamen değiştiği hikaye, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 6.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 6. BÖLÜM İZLE

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Aşağıda yer alan bağlantıdan diziyi takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 6.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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