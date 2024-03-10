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Haberler Fotohaber Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 18:05

Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte Kur'an-ı Kerim okumasına başlayacak İslam alemi mukabele ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. 30 gün boyunca oruçla birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek Müslümanlar, televizyon ekranları üzerinden okumaları takip edebilecek. Peki; 2024 mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, yayın akışı bilgileri...

Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mukabele saatleri 2024 yılı Ramazan ayı itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Mübarek ay boyunca oruç ve teravih yanı sıra Kur'an-ı Kerim okumaları da hız kazanacak. Bu ayda bir mukabeleyi takip etmek isteyenler televizyon ekranlarına yönelecek. Peki; mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda, nedir?

Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelen mukâbele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğinin adıdır.

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Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMAZAN AYINDA MUKABELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mukabeleye katılmak isteyen İslam alemi Diyanet TV üzerinden her gün iki kez Kuran okumasını takip edebilecek.

Mukabele saatleri 2024:

  • 07.00
  • 15.00
Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUKABELE SADECE RAMAZAN'DA MI YAPILIR?

Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerîm'i mukâbele tarzında okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah'ın (asm) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (asm) sünnetindendir. Müslümanlar genelde Ramazan ayında mukabele yapsa da yılın diğer zaman dilimlerinde de mukabele yapılabilir.

Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?
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