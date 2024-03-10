Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelen mukâbele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğinin adıdır.