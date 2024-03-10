Giriş Tarihi: 10.03.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
18:05
Mukabele saatleri ve kanalı 2024: Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?
Mübarek Ramazan ayı ile birlikte Kur'an-ı Kerim okumasına başlayacak İslam alemi mukabele ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. 30 gün boyunca oruçla birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek Müslümanlar, televizyon ekranları üzerinden okumaları takip edebilecek. Peki; 2024 mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, yayın akışı bilgileri...