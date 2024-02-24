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Haberler Fotohaber NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:40

NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyen vatandaşlar, yaşadığı şehrin iftar vaktini öğrenmek istiyor. İstanbul İmsakiye 2024 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. İşte, İstanbul İmsakiye ile İstanbul iftar vakti, namaz saatleri ve il il namaz vakitleri!

NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

Ellerin semaya açıldığı, duaların edildiği, ibadetlerle geçecek olan Berat Kandili geldi çattı. İmsak vakti öncesi sahura kalkan milyonlarca kişi iftar vakti bugün saat kaçta, iftar saati ne zaman sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2024 takvimine göre İstanbul iftar vakti, sahur saati, namaz saatleri belli oldu. İşte, İstanbul iftar saati, iftar vakti ve tüm iller için namaz saatleri.

NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

İL İL İMSAK VAKİTLERİ

İSTANBUL: İstanbul'da 24 Şubat 2024 imsak vakti saat 06:16'da.

ANKARA: Ankara'da 24 Şubat 2024 imsak vakti saat 06:00'da.

İZMİR: İzmir'de 24 Şubat 2024 imsak vakti saat 06:24'de.

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NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

24 ŞUBAT 2024 NAMAZ SAATLERİ

İL İL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri

BERAT GECESİ'NDE NE OLDU?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

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