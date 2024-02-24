Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
09:40
NAMAZ VAKİTLERİ 24 ŞUBAT 2024: İmsakiye 2024 ile bugün İstanbul sahur vakti ve tüm iller için namaz saatleri
Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyen vatandaşlar, yaşadığı şehrin iftar vaktini öğrenmek istiyor. İstanbul İmsakiye 2024 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. İşte, İstanbul İmsakiye ile İstanbul iftar vakti, namaz saatleri ve il il namaz vakitleri!