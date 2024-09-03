Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
07:58
Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?
Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Ülke gündemine oturan kayıp vakası için her gün yeni bir gelişme yaşanırken, şimdi ise gözler küçük kızın amcası Salim Güran'a çevrildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amcanın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin Güran bulundu mu? Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?