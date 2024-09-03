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Haberler Fotohaber Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:58

Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Ülke gündemine oturan kayıp vakası için her gün yeni bir gelişme yaşanırken, şimdi ise gözler küçük kızın amcası Salim Güran'a çevrildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amcanın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin Güran bulundu mu? Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

Narin Güran olayında yeni gelişmeler gündemde. Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu öne sürülen amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin Güran bulundu mu?

Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

NARİN GÜRAN BULUNDU MU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 14'üncü günde de sürüyor.

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Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

İŞTE AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ: SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ...

AHaber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili bilgi verdi. Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca Salim Güran'ın Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği iddia edildi.

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

Narin Güran bulundu mu? Amcasının ifadesi ortaya çıktı! Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler neler?

Salim Güran, telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" dedi.

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