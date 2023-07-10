Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 14:58

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

NATO liderler zirvesi için geri sayım başladı. NATO üye ülkelerinin toplanacağı görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım gösterecek. Tüm dünyanın yakın takibinde olan zirve öncesinde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan, "İsveç'in de altına imza attığı sözleşmeye uymasını bekliyoruz. Ben de bu akşam NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim." dedi. Konuyla ilgili olarak "NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?" soruları yanıt arıyor. İşte tüm dünyanın beklediği NATO zirvesi hakkında detaylar…