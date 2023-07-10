Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri
Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 14:58

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

NATO liderler zirvesi için geri sayım başladı. NATO üye ülkelerinin toplanacağı görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım gösterecek. Tüm dünyanın yakın takibinde olan zirve öncesinde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan, "İsveç'in de altına imza attığı sözleşmeye uymasını bekliyoruz. Ben de bu akşam NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim." dedi. Konuyla ilgili olarak "NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?" soruları yanıt arıyor. İşte tüm dünyanın beklediği NATO zirvesi hakkında detaylar…

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacağı NATO zirvesi, tarihi ve saati yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başkan Erdoğan birçok başlığın olduğu dosyayla NATO liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda NATO liderlerine çağrıda bulunan Erdoğan, zirve öncesi yaptığı açıklamada "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." İfadelerini kullandı. Peki Nato zirvesi ne zaman, toplantı saat kaçta, Nato liderler zirvesinde kimler var, zirve nerede yapılacak? İşte merak edilen o detaylar.

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

NATO ZİRVESİ 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin "Kimse bizden taviz ve anlayış beklemesin. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda NATO liderlerine çağrıda bulunan Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri

2023 NATO ZİRVESİ KONULARI

Açıklamada, "Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle Zirve'ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

NATO zirvesi 2023 ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı NATO zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Toplantı tarihi, saati ve yeri
SON DAKİKA