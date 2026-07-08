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NATO Zirve Programı 2026 | NATO Zirvesi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:10
NATO Zirve Programı 2026 | NATO Zirvesi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) organizasyonu hakkındaki gelişmeler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Böylece "NATO zirvesi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" gibi sorular ön plana çıktı. İşte Ankara'da gerçekleştirilen dev zirvenin resmi program akışı detayları...