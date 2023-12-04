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Haberler Fotohaber Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 13:49

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu, bugün araştırılıyor. Show Tv ekranlarında bundan sonra her Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken, yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt yapmakta. Dizinin fragmanını izleyen diziseverler, "Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?" sorusunu aramakta. Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesi, farklı hikayeler yaratacaktır. İşte, Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, kadroda kimler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam saat 20.00'de dizi ilk bölümüyle başlayacak. Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu yapım, her Pazartesi Show Tv ekranlarında yayımlanacak. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? İşte, detaylar

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

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Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

NE GEMİLER YAKTIM 1. BÖLÜM KONUSU

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır.

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır.

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