Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu, bugün araştırılıyor. Show Tv ekranlarında bundan sonra her Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken, yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt yapmakta. Dizinin fragmanını izleyen diziseverler, "Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?" sorusunu aramakta. Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesi, farklı hikayeler yaratacaktır. İşte, Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu