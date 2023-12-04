Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi?

Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, kadroda kimler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam saat 20.00'de dizi ilk bölümüyle başlayacak. Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu yapım, her Pazartesi Show Tv ekranlarında yayımlanacak. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? İşte, detaylar